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Эта российская машина стала одной из самых популярных в Европе

Lada Granta вошла в топ-10 самых продаваемых автомобилей в Европе

Самой продаваемой машиной в Европе по итогам января – ноября 2024 года стала Dacia Sandero. За это время в ЕС реализовали 248,3 тыс. автомобилей этой модели (+ 9,9% к такому же периоду 2023 года).

Далее следует Renault Clio (продано 244 тыс. автомобилей (+4,4%). На третьей строчке расположился Volkswagen Golf (продано 212 тыс. машин (+16,9%).

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Наряду с этим за указанный период упали продажи Volkswagen T-Roc (201,2 тыс. единиц (–2,6%). Dacia Duster приобрели 190,4 тыс. европейцев (+12,5%).

Шестую строчку занял российский седан Lada Granta, спрос на него упал на 1,6%, составив 188,5 тыс. машин.

На седьмом месте находится Volkswagen Tiguan (продано 186,7 тыс. машин (+12,6%).

Lada Granta
Lada Granta

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Замыкают топ-10 самых продаваемых авто в Европе Tesla Model Y (184 тыс. авто; −23%), Toyota Yaris (178,2 тыс. авто; + 6,3%) и Skoda Octavia (172,2 тыс. авто; + 14,7%).

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

Источник: Focus2Move

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 109377
12.01.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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-1

Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-39