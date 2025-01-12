Эта российская машина стала одной из самых популярных в Европе

Lada Granta вошла в топ-10 самых продаваемых автомобилей в Европе

Самой продаваемой машиной в Европе по итогам января – ноября 2024 года стала Dacia Sandero. За это время в ЕС реализовали 248,3 тыс. автомобилей этой модели (+ 9,9% к такому же периоду 2023 года).

Далее следует Renault Clio (продано 244 тыс. автомобилей (+4,4%). На третьей строчке расположился Volkswagen Golf (продано 212 тыс. машин (+16,9%).

Наряду с этим за указанный период упали продажи Volkswagen T-Roc (201,2 тыс. единиц (–2,6%). Dacia Duster приобрели 190,4 тыс. европейцев (+12,5%).

Шестую строчку занял российский седан Lada Granta, спрос на него упал на 1,6%, составив 188,5 тыс. машин.

На седьмом месте находится Volkswagen Tiguan (продано 186,7 тыс. машин (+12,6%).

Lada Granta

Замыкают топ-10 самых продаваемых авто в Европе Tesla Model Y (184 тыс. авто; −23%), Toyota Yaris (178,2 тыс. авто; + 6,3%) и Skoda Octavia (172,2 тыс. авто; + 14,7%).

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

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Источник: Focus2Move