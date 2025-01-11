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Водителям рассказали, какой инвентарь должен быть в машине для езды зимой

Эксперт Соловьев: Лопата и топор помогут водителю не застрять в сугробе зимой

Автовладельцам в зимнее время необходимо иметь в машине лопату и антипробуксовочные траки под колеса. Таким советом поделился автоэксперт Евгений Соловьев.

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«В самый неподходящий момент может сесть аккумулятор, так что при себе необходимо иметь и пусковое устройство – такой большой пауэрбанк с “крокодилами”, которые накидываются на клеммы и помогают завести автомобиль. Цены, производители – все зависит от состояния кошелька, благо выбор на данный момент огромен», – объясняет эксперт.

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По словам Соловьева, в автомобильной аптечке в обязательном порядке должны быть хорошие ножницы. Также очень полезная вещь зимой – топор. Перед поездкой желательно измерить давление в запасном колесе, кроме того, нужно позаботиться о наличии надежного компрессора – он отлично подкачает шины, и водителю не нужно будет прилагать физических усилий, подчеркивает эксперт.

Также нужно убедиться в том, что транспортное средство находится в хорошем техническом состоянии, в противном случае все советы не будут иметь смысла, резюмировал Соловьев.

Источник: aif.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 116
11.01.2025 
Фото:freepik / senivpetro
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