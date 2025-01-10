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Эти кроссоверы признаны лидерами на российском рынке

«Автостат» назвал топ-10 популярных кроссоверов на рынке РФ в 2024 году

Haval Jolion стал самым популярным кроссовером в России по итогам 2024 года. Уточняется, что в прошедшем году его продажи выросли в 1,5 раза и составили 83,8 тыс. экземпляров. На второй строчке расположился Chery Tiggo 7 Pro Max (в 2024 году продано 64,8 тыс. экземпляра). Далее следует Chery Tiggo 4 Pro (реализовано 52,7 тыс. штук). Замыкают топ-5 Lada Niva Travel (50 тыс. штук) и Geely Monjaro (47,8 тыс. экземпляров).

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Haval Jolion
Haval Jolion

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В десятку самых продаваемых кроссоверов в России вошли еще Lada Niva Legend (46,8 тыс. штук), Omoda C5 (38,3 тыс. штук), Haval M6 (38 тыс. штук), Changan CS55 Plus (31,6 тыс. штук) и Belgee X50 (30 тыс. штук).

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Haval
Количество просмотров 492
10.01.2025 
Фото:Depositphotos | Haval
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