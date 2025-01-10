На трассе Тюмень — Омск перевернулся микроавтобус с пассажирами

В Тюменской области в аварии с микроавтобусом пострадали четыре человека

10 января на 63-м километре федеральной трассы Тюмень – Омск произошло ДТП. Микроавтобус Toyota Hiace въехал в металлический столб, вылетел в кювет и перевернулся.

В автобусе было десять человек, пострадали мальчик 6 лет, 17-летняя девушка, двое мужчин: пассажир и сам водитель.

Автобус направлялся в Сладково. Врио замначальника отдела Госавтоинспекции «Ялуторовский» Сергей Островский уточнил, что ДТП произошло в ходе неудавшегося маневра, когда микроавтобус попытался обогнать грузовой автомобиль.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

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Источник: Госавтоинспекция Тюменской области