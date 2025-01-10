На трассе Тюмень — Омск перевернулся микроавтобус с пассажирами
В Тюменской области в аварии с микроавтобусом пострадали четыре человека
10 января на 63-м километре федеральной трассы Тюмень – Омск произошло ДТП. Микроавтобус Toyota Hiace въехал в металлический столб, вылетел в кювет и перевернулся.
В автобусе было десять человек, пострадали мальчик 6 лет, 17-летняя девушка, двое мужчин: пассажир и сам водитель.
Автобус направлялся в Сладково. Врио замначальника отдела Госавтоинспекции «Ялуторовский» Сергей Островский уточнил, что ДТП произошло в ходе неудавшегося маневра, когда микроавтобус попытался обогнать грузовой автомобиль.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Госавтоинспекция Тюменской области
Фото:МВД Медиа
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10.01.2025
Фото:МВД Медиа
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