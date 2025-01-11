Европейцы рассказали, за что так любят нашу «Буханку»

Дмитрий Шваб: УАЗ СГР популярен в Европе из-за брутальности и практичности

В последние годы российский автомобиль УАЗ «Буханка» стал настоящей сенсацией на европейском рынке, и это не случайно. Официальный дилер УАЗ в Германии, Дмитрий Шваб, основатель компании Made in Russia, поделился своими наблюдениями и объяснил, почему этот старый советский автомобиль вызывает такой ажиотаж среди европейских покупателей.

Одной из главных причин популярности «Буханки» является её уникальность. В мире, где большинство автомобилей выглядят одинаково, «Буханка» выделяется своей характерной внешностью и конструкцией. Дмитрий Шваб отмечает, что современные автомобили зачастую теряют свою индивидуальность, и потребители начинают скучать по машинам с характером.

УАЗ СГР «Буханка»

Не менее важным аспектом является практичность «Буханки». Дмитрий подчеркивает, что по размерности этот минивэн превосходит даже такие популярные модели, как Volkswagen Multivan. Внутри «Буханки» достаточно пространства для комфортного размещения пассажиров, а также для различных активностей. К примеру, в ней можно спать поперек, что невозможно в аналогичных моделях. Эта особенность делает «Буханку» привлекательной для путешественников и любителей активного отдыха.

Ещё одной причиной успеха является возможность доработки автомобиля. В отличие от современных автомобилей, которые часто имеют закрытую конструкцию, «Буханка» позволяет владельцам самостоятельно модифицировать и адаптировать её под свои нужды. Многие клиенты любят дооборудовать салон, превращая автомобиль в полноценный автодом. Это не только дает свободу творчества, но и позволяет сэкономить на налогах, так как регистрация автомобиля в качестве автодома снижает налоговую нагрузку.

Интерьер УАЗ СГР «Буханка»

Спрос на «Буханку» в Европе стал настолько высоким, что время ожидания автомобиля достигало года. Дмитрий Шваб вспоминает, как в определенный момент на продукцию УАЗа была настоящая очередь. Это связано не только с уникальностью и практичностью автомобиля, но и с тем, что многие европейцы ищут альтернативу современным автомобилям, которые, по мнению Шваба, стали слишком сложными и неинтуитивными.

Несмотря на устаревшую конструкцию, «Буханка» успешно сертифицируется по европейским нормам. Автомобиль сертифицировали по категории N1, как грузовик. Под требования «Евро-6» для грузовой техники УАЗ проходил, система ABS была, так что доработки сводились к переносу поворотников на полметра ниже: так нужно по законодательству Германии.

Однако, с 2022 года завод УАЗ под санкциями, как производитель военной техники, поэтому дальнейшие поставки в Евросоюз невозможны.

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Источник: Дром