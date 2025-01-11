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Европейцы рассказали, за что так любят нашу «Буханку»

Дмитрий Шваб: УАЗ СГР популярен в Европе из-за брутальности и практичности

В последние годы российский автомобиль УАЗ «Буханка» стал настоящей сенсацией на европейском рынке, и это не случайно. Официальный дилер УАЗ в Германии, Дмитрий Шваб, основатель компании Made in Russia, поделился своими наблюдениями и объяснил, почему этот старый советский автомобиль вызывает такой ажиотаж среди европейских покупателей.

Одной из главных причин популярности «Буханки» является её уникальность. В мире, где большинство автомобилей выглядят одинаково, «Буханка» выделяется своей характерной внешностью и конструкцией. Дмитрий Шваб отмечает, что современные автомобили зачастую теряют свою индивидуальность, и потребители начинают скучать по машинам с характером.

УАЗ СГР «Буханка»
УАЗ СГР «Буханка»
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Не менее важным аспектом является практичность «Буханки». Дмитрий подчеркивает, что по размерности этот минивэн превосходит даже такие популярные модели, как Volkswagen Multivan. Внутри «Буханки» достаточно пространства для комфортного размещения пассажиров, а также для различных активностей. К примеру, в ней можно спать поперек, что невозможно в аналогичных моделях. Эта особенность делает «Буханку» привлекательной для путешественников и любителей активного отдыха.

Ещё одной причиной успеха является возможность доработки автомобиля. В отличие от современных автомобилей, которые часто имеют закрытую конструкцию, «Буханка» позволяет владельцам самостоятельно модифицировать и адаптировать её под свои нужды. Многие клиенты любят дооборудовать салон, превращая автомобиль в полноценный автодом. Это не только дает свободу творчества, но и позволяет сэкономить на налогах, так как регистрация автомобиля в качестве автодома снижает налоговую нагрузку.

Интерьер УАЗ СГР «Буханка»
Интерьер УАЗ СГР «Буханка»

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Спрос на «Буханку» в Европе стал настолько высоким, что время ожидания автомобиля достигало года. Дмитрий Шваб вспоминает, как в определенный момент на продукцию УАЗа была настоящая очередь. Это связано не только с уникальностью и практичностью автомобиля, но и с тем, что многие европейцы ищут альтернативу современным автомобилям, которые, по мнению Шваба, стали слишком сложными и неинтуитивными.

Несмотря на устаревшую конструкцию, «Буханка» успешно сертифицируется по европейским нормам. Автомобиль сертифицировали по категории N1, как грузовик. Под требования «Евро-6» для грузовой техники УАЗ проходил, система ABS была, так что доработки сводились к переносу поворотников на полметра ниже: так нужно по законодательству Германии.

Однако, с 2022 года завод УАЗ под санкциями, как производитель военной техники, поэтому дальнейшие поставки в Евросоюз невозможны.

Источник: Дром

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Лежнин Роман
Фото:УАЗ
Количество просмотров 669
11.01.2025 
Фото:УАЗ
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