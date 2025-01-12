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Популярный в России Suzuki Jimny заметно прибавил мощности

Harrop Engineering представил комплект нагнетателя для Suzuki Jimny

Австралийская компания Harrop Engineering представила комплект нагнетателя, который кардинально меняет характеристики 1,5-литрового атмосферного двигателя Jimny.

После установки этого комплекта, мощность возрастает до впечатляющих 136 л.с., а крутящий момент достигает 149 Нм. Существенное увеличение на целых 35 «лошадок» позволяет Jimny значительно увереннее чувствовать себя на дороге, особенно при преодолении бездорожья или обгонах.

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
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Цена, безусловно, является самым спорным моментом. За 6900 долларов (при стоимости самого Jimny в Австралии около 21 900 долларов) в комплект входит нагнетатель TVS900, перекалиброванный ЭБУ, водно-воздушный интеркулер, а также резонатор из углеволокна с перепускным клапаном (он повышает топливную экономичность на низких оборотах).

Harrop Engineering не останавливается на достигнутом. Установка модернизированных впускной и выпускной систем позволяет выжать из двигателя еще больше – до 142 л.с. и 168 Нм крутящего момента.

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny

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Важно отметить, что весь этот тюнинг-комплект совместим только с версиями Suzuki Jimny, оснащенными автоматической коробкой передач. Механическая коробка передач попросту не рассчитана на увеличенный крутящий момент.

Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Harrop Engineering
Количество просмотров 1423
12.01.2025 
Фото:Harrop Engineering
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Отзывы о Suzuki Jimny (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
В комментарии
Недостатки:
В комментарии
Комментарий:
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.
+100