Популярный в России Suzuki Jimny заметно прибавил мощности

Harrop Engineering представил комплект нагнетателя для Suzuki Jimny

Австралийская компания Harrop Engineering представила комплект нагнетателя, который кардинально меняет характеристики 1,5-литрового атмосферного двигателя Jimny.

После установки этого комплекта, мощность возрастает до впечатляющих 136 л.с., а крутящий момент достигает 149 Нм. Существенное увеличение на целых 35 «лошадок» позволяет Jimny значительно увереннее чувствовать себя на дороге, особенно при преодолении бездорожья или обгонах.

Suzuki Jimny

Цена, безусловно, является самым спорным моментом. За 6900 долларов (при стоимости самого Jimny в Австралии около 21 900 долларов) в комплект входит нагнетатель TVS900, перекалиброванный ЭБУ, водно-воздушный интеркулер, а также резонатор из углеволокна с перепускным клапаном (он повышает топливную экономичность на низких оборотах).

Harrop Engineering не останавливается на достигнутом. Установка модернизированных впускной и выпускной систем позволяет выжать из двигателя еще больше – до 142 л.с. и 168 Нм крутящего момента.

Suzuki Jimny

Важно отметить, что весь этот тюнинг-комплект совместим только с версиями Suzuki Jimny, оснащенными автоматической коробкой передач. Механическая коробка передач попросту не рассчитана на увеличенный крутящий момент.

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Источник: Carscoops