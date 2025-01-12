Высокий клиренс, полный привод, богатое оснащение — крутой немецкий пикап за 2 миллиона

Эксперт «За рулем» рассказал, стоит ли покупать Volkswagen Amarok на вторичке

Российский рынок пикапов достаточно ограничен ввиду непопулярности данного кузова в нашей стране. Однако пикап – это не только брутальный внедорожник, но еще и практичный многоцелевой автомобиль.

В последнее время россияне «распробовали» эти машины, поэтому этот сегмент рынка несколько оживился. Однако предложение новых автомобилей по-прежнему очень ограничено. А что на вторичке?

Эксперт «За рулём» Сергей Зиновьев отобрал несколько достойных вариантов пикапов в исполнении double-cab. Ярким представителем такого кузова на российском рынке является Volkswagen Amarok.

Volkswagen Amarok

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– С 2016 года актуальна рестайлинговая версия. Сборка – Германия. Цена шестилетних машин: 2–4,5 млн рублей.

При механической коробке – полный привод с жестким подключением передней оси и понижающей передачей. При гидроавтомате – постоянный полный привод с межосевым дифференциалом Torsen и без «понижайки». Отсюда большой разброс цен на вторичке. Блокировка заднего дифференциала – опция.

Двигателей два, оба дизельные: 2.0 (140 или 180 л. с.) и V6 3.0 (224 л. с.). У двухлитрового репутация так себе, худший вариант – 180‑сильная версия «битурбо»: утечки антифриза, перегревы, масложор, трещины ГБЦ. Трехлитровый надежнее, хотя тоже капризный и докучает мелочами типа забитого сажевого фильтра.

Восьмиступенчатые автоматы ZF 8HP45 (при моторе 2.0) и ZF 8HP70 (при 3.0) ходят 300 тысяч км, но из-за недолговечных втулок и сальников требуют промежуточной переборки. К механической шестиступке вопросов нет.

Подвеска, тормоза, рулевое управление и работа электроники почти безупречны. Отмечают неожиданно слабое для Фольксвагена лакокрасочное покрытие, хотя кузов не гниет, и безумные цены на ремонт трансмиссии.

Интерьер Volkswagen Amarok

Еще несколько достойных свежих пикапов с пробегом ждут вас в нашем новом материале.