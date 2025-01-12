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Высокий клиренс, полный привод, богатое оснащение — крутой немецкий пикап за 2 миллиона

Эксперт «За рулем» рассказал, стоит ли покупать Volkswagen Amarok на вторичке

Российский рынок пикапов достаточно ограничен ввиду непопулярности данного кузова в нашей стране. Однако пикап – это не только брутальный внедорожник, но еще и практичный многоцелевой автомобиль.

В последнее время россияне «распробовали» эти машины, поэтому этот сегмент рынка несколько оживился. Однако предложение новых автомобилей по-прежнему очень ограничено. А что на вторичке?

Эксперт «За рулём» Сергей Зиновьев отобрал несколько достойных вариантов пикапов в исполнении double-cab. Ярким представителем такого кузова на российском рынке является Volkswagen Amarok.

Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok
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Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

С 2016 года актуальна рестайлинговая версия. Сборка – Германия. Цена шестилетних машин: 2–4,5 млн рублей.

При механической коробке – полный привод с жестким подключением передней оси и понижающей передачей. При гидроавтомате – постоянный полный привод с межосевым дифференциалом Torsen и без «понижайки». Отсюда большой разброс цен на вторичке. Блокировка заднего дифференциала – опция.

Двигателей два, оба дизельные: 2.0 (140 или 180 л. с.) и V6 3.0 (224 л. с.). У двухлитрового репутация так себе, худший вариант – 180сильная версия «битурбо»: утечки антифриза, перегревы, масложор, трещины ГБЦ. Трехлитровый надежнее, хотя тоже капризный и докучает мелочами типа забитого сажевого фильтра.

Восьмиступенчатые автоматы ZF 8HP45 (при моторе 2.0) и ZF 8HP70 (при 3.0) ходят 300 тысяч км, но из-за недолговечных втулок и сальников требуют промежуточной переборки. К механической шестиступке вопросов нет.

Подвеска, тормоза, рулевое управление и работа электроники почти безупречны. Отмечают неожиданно слабое для Фольксвагена лакокрасочное покрытие, хотя кузов не гниет, и безумные цены на ремонт трансмиссии.

Интерьер Volkswagen Amarok

Еще несколько достойных свежих пикапов с пробегом ждут вас в нашем новом материале.

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Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 20941
12.01.2025 
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Amarok (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Amarok  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Комфортный автомобиль, почти легковой. Если сесть в него с завязанными глазами и потом их открыть, то не сразу поймёшь, что находишься в пикапе. Очень экономичный, с хорошей управляемостью. Тёплый зимой, но только при наличии автономки, т.к. при температурах ниже минус 40 двигатель в движении сильно охлаждается (примерно до 65 град. С). Очень экономичный дизель. При аккуратной езде на одном баке можно проехать 1000 км.
Недостатки:
Слишком легковой, пикап 4*4 - белошвейка. Тяжёлое бездорожье не для него, часто приходится менять элементы подвески. Внедорожные зубастые шины тоже не для него: сайлент-блоки и рычаги подвески станут расходными материалами. Топливная аппаратура очень чувствительна к качеству топлива. Большой минус - отсутствие клавишей механической блокировки замков дверей, только электрическая. Так что если сел АКБ, машину вы не замкнёте.
Комментарий:
На фирме 8 Амароков. Машина не создана лазить по грязи. Её удел - отечественные дороги с непредсказуемым качеством. При установке дополнительных обвесов, больших дисков колёс можно хорошо покрасоваться среди знакомых. Машина для пикников и, может быть, коттеджных посёлков.
+2