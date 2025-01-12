Китайцы решили захватить европейский рынок с новым навороченным кроссовером

Кроссовер Leapmotor C10 с запасом хода 1000 км выходит на рынок Европы

Китайский производитель Leapmotor, уверенно наращивающий международное присутствие, представил на 101-м автосалоне в Брюсселе свою новую модель – C10.

C10 – это не просто очередная электромобильная новинка. Это амбициозный проект, призванный укрепить позиции Leapmotor на европейском рынке. С момента своего дебюта в Европе в сентябре 2024 года компания активно расширяет свою дилерскую сеть. На сегодняшний день более 400 точек продаж функционируют в 13 европейских странах, а к концу 2025 года их число планируется увеличить до 500.

Leapmotor C10

Главная фишка европейской весрии C10 – это увеличенный запас хода, достигающий более 950 км по циклу WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Такой результат достигается благодаря инновационным технологиям в области батарей и энергоэффективности. Запас хода, приближающийся к отметке в 1000 км, решает одну из главных проблем, сдерживающих массовое внедрение электромобилей – дальнобойность.

Интерьер Leapmotor C10

Но Leapmotor C10 привлекателен не только внушительным запасом хода. Автомобиль оснащен мощным электромотором мощностью 215 л.с. и крутящим моментом 320 Нм, обеспечивающим динамичную езду. Система зарядки поддерживает три типа подключения: быструю зарядку постоянным током (DC) с мощностью 65 кВт, зарядку переменным током (AC) и встроенный генератор.

Предзаказы на Leapmotor C10 уже открыты с 10 января, а первые поставки для европейских клиентов ожидаются в марте 2025 года.

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Источник: 32cars