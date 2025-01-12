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Toyota улучшит технические данные своих автомобилей нестандартным способом

На Токийском автосалоне Toyota показала комплекс доработок для GR86 и GR Yaris

Токийский автосалон стал свидетелем важной вехи в истории спортивных автомобилей Toyota. Компания представила ряд значительных улучшений для своих популярных моделей GR86 и GR Yaris.

Для GR86 компания Toyota подготовила целый пакет улучшений, охватывающий различные аспекты трансмиссии. В первую очередь, это обновлённое программное обеспечение для 6-ступенчатой механической и автоматической коробок передач.

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Для автомобилей с механической коробкой, новая прошивка обеспечивает более острую реакцию на педаль газа, делая автомобиль более отзывчивым и предсказуемым. Это особенно важно при агрессивном вождении и прохождении поворотов, позволяя водителю точнее контролировать динамику. Для автоматических коробок передач алгоритм переключения оптимизирован для поддержания двигателя в зоне максимальной тяги, что способствует более динамичному разгону и плавному переключению передач.

Toyota также представила ряд апгрейдов «железа». Скоро владельцы GR86 с автоматической коробкой передач смогут установить дифференциал повышенного трения, улучшающий сцепление колёс с дорогой и уменьшающий проскальзывание при выходе из поворотов. Кроме того, появится возможность выбора главной передачи с различными передаточными числами (3,909; 4,100; 4,300; 4,556), что позволит настроить автомобиль под различные стили вождения и трассы. Завершает список новшеств картер дифференциала с увеличенной площадью охлаждающих рёбер. Это критично важно для поддержания стабильной температуры трансмиссионной жидкости при интенсивном использовании автомобиля на треке, предотвращая перегрев и повреждение коробки передач.

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Важно отметить, что обновления программного обеспечения предназначены для автомобилей GR86, выпущенных с 2021 по июль 2024 года. Приобрести их можно будет в магазинах GR Garage, начиная с весны 2025 года.

Toyota GR Yaris также получил своё обновление, хотя и несколько иного характера. В нём реализован новый ездовой режим «Трасса». Используя данные GPS, система распознает, находится ли автомобиль на одной из 77 предварительно заложенных в память трасс. При распознавании трассы, система автоматически настраивает параметры автомобиля, оптимизируя его поведение для максимально эффективного прохождения конкретного участка.

Источник: Тарантас Ньюс

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 726
12.01.2025 
Фото:Unsplash
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