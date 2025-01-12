Внешность новой версии популярного японского седана рассекретили до премьеры

В Китае рассекретили внешность обновленной Honda Accord 2026 до премьеры

До официальной премьеры в Сеть просочились фотографии обновлённого Honda Accord одиннадцатого поколения.

Снимки, сделанные на закрытой презентации в Китае, позволяют детально рассмотреть изменения, которые претерпел популярный седан. Рестайлинг, судя по всему, сосредоточен на освежении внешнего облика, оставляя силовую гамму и габариты практически без изменений.

Honda Accord 2026

Самые заметные изменения коснулись передней части автомобиля. Новая решётка радиатора, выполненная в стиле «пунктирной» сетки с хромированными горизонтальными линиями, станет главным маркером рестайлинга. Она привносит в образ Accord нотку элегантной строгости, отдаленно напоминающую более премиальные модели.

Вместе с решеткой обновлен бампер, получивший агрессивные «клыки» в цвет кузова, что добавляет автомобилю спортивности. Завершает обновление передней части модифицированная светотехника, с прерывистой линией дневных ходовых огней, вписывающейся в общий стилистический концепт.

Honda Accord 2026

Задняя часть автомобиля также подверглась незначительным изменениям. Добавление небольшого спойлера на крышке багажника и лёгкая корректировка формы заднего бампера добавляют динамики и современности. Эти доработки, вместе с изменениями спереди, прибавили Accord символический сантиметр в длину, оставляя остальные геометрические параметры без изменений.

На фотографиях представлена базовая версия седана с турбомотором 1.5 л (192 л.с., 260 Нм), вариатором и передним приводом. Отсутствие внешних отличий от версии с гибридной силовой установкой позволяет предположить, что все обновления будут применяться ко всем модификациям Accord на китайском рынке. Стоит отметить, что дизайн одиннадцатого поколения Accord, судя по всему, остается единым для всех глобальных рынков.

Honda Accord 2026

Учитывая, что Accord одиннадцатого поколения дебютировал всего два с половиной года назад, а на китайском рынке его продажи начались всего два года назад (май 2024 года), рестайлинг можно считать плановым обновлением, направленным на поддержание конкурентоспособности модели. Предположительно, обновлённый Honda Accord появится на рынке во второй половине 2025 года, как модель 2026 года.

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Источник: Autohome