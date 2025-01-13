Западные автопроизводители могут вернуться на российский рынок

АЕБ не исключает возврата европейских автобрендов к работе в России

Глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам продаж на авторынке РФ в 2024 году, высказал мнение, что в организации не исключают возможности возвращения зарубежных автопроизводителей в Россию.

«Вы знаете, мы как ассоциация не комментируем политику или решение каждого бренда, но, если так коротко ответить, я бы вообще не исключил. Вообще сейчас ничего исключать нельзя», – сказал он.

Калицев пояснил, что с оптимизмом смотрит на дальнейшее развитие ситуации, которая может «развернуться в другую сторону». Он заметил, что коммуникация с большинством ушедших иностранных автобрендов продолжается.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

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Источник: ТАСС