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Россияне перешли на коробки-автомат — доля таких машин в РФ в 2024 году стала рекордной

Глава Автостата Целиков: доля машин с АКП впервые в истории рынка достигла 70%

Продажи новых автомобилей с автоматической коробкой передач на рынке России достигли в 2024 году своего исторического максимума и составили 70%. Такой статистикой поделился генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

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«Почти 70% автомобилей сейчас продается с автоматической трансмиссией. Сюда естественно входят и роботы с вариаторами», – написал топ-менеджер в своем Telegram-канале.

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В количественном выражении автомобили с АКП достигли показателя 1,09 млн из 1,57 млн штук. Рыночная доля автомобилей с двумя педалями выросла после спада до 60% по итогам 2023 года. Предыдущий рекорд авторынок РФ достиг в 2022 году – доля машин с АКП составила тогда 68%. Для сравнения, 15 лет назад только 34% проданных легковых автомобилей были оснащены коробкой-автоматом, напомнил Целиков.

На автомобили с полным приводом пришлось 40% продаж в 2024 году, а праворульные модели занимают только 0,3% от всего рынка легковых автомобилей, резюмировал глава Автостата.

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Источник: t.me/sergtselikov

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / standert
Количество просмотров 67
13.01.2025 
Фото:freepik / standert
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