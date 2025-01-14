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Россия начала выпуск полноприводных мотоциклов

Завод «ИжТехМаш» собрал первые экземпляры полноприводного мотоцикла Скаут-9

Ижевское предприятие «ИжТехМаш» завершило сборку двух первых серийных мотоциклов Скаут-9. Источник подчеркивает, что речь идет именно о товарных образцах – именно такие мотоциклы попадут в продажу.

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В отличие от другого показанного недавно российского внедорожного мотоцикла Draxter, модель «ИжТехМаша» имеет полный привод: крутящий момент от одноцилиндрового 250-кубового 17-сильного двигателя (производство – Китай) передается цепями как на заднее, так и на переднее колесо.

Передняя подвеска напоминает традиционную для BMW схему Duolever, которая, в свою очередь, базируется на запатентованной конструкции британского инженера Нормана Хоссака.

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Понятное дело, в данном случае ее нужно было еще и «увязать» с цепным приводом колеса. Выглядит интересно. Не меньший интерес представляет рама: она состоит из двух боковин, опоясывающих двигатель, который невозможно снять, не разобрав раму на составные части. Источник отмечает, что Скаут-9 – самый мощный мотоцикл в линейке. На «ИжТехМаше» планируют собирать по 50 таких байков в год.

Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Георгий Белов
Количество просмотров 9024
14.01.2025 
Фото:Георгий Белов
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