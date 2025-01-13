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Новый мощный полноприводный «немец» появился в России: известна цена

В России поступил в продажу новый BMW X2 в версии M35i за ₽7,75 млн

Дилер привез в Россию новый купе-кроссовер BMW X2 немецкого производства в «заряженной» модификации. Стоит автомобиль 7 750 000 руб.

BMW X2
BMW X2

Полноприводный M35i xDrive предлагается с бензиновой силовой установкой объемом 2,0 л мощностью 300 л.с., АКП.

Интерьер BMW X2
Интерьер BMW X2

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BMW X2 привезли из Европы, поэтому он снабжен теплыми опциями, среди которых подогрев зоны стеклоочистителей, лобового стекла и сидений.

У автомобиля девять подушек безопасности, система бесключевого доступа, функция запуска мотора клавишей, двухзонный климат-контроль, множество систем безопасности и прочее.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:BMW
Количество просмотров 4050
13.01.2025 
Фото:BMW
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