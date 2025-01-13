В России в феврале стартуют продажи 7-местного отечественного кроссовера

Отечественный Москвич второй месяц подряд удерживает место в топ-10 рынка РФ

Отечественный автомобиль Москвич на протяжении второго месяца прочно удерживает место в топ-10 самых популярных марок в России. Об этом сообщили специалисты аналитического агентства «Автостат».

«Москвич 8»

Согласно данным агентства, Москвич по итогам ноября прошлого года занимает восьмое место с результатом 2620 проданных машин, этот показатель на 37,2% больше в сравнении с 2023 годом.

Интерьер «Москвич 8»

В декабре отечественная марка улучшила результат и поднялась еще на ступеньку выше, на седьмое место. В декабре было реализовано 3148 новых Москвичей (+30,4% к декабрю 2023 года).

Всего в 2024 году продано 23,3 тыс. автомобилей Москвич – на 77,9% больше, чем в 2023 году. В марочном рейтинге бренд занимает 12-ю строчку.

Напомним, в линейке бренда представлены: кроссовер Москвич 3, лифтбек Москвич 6 и электрокроссовер Москвич 3е. С февраля текущего года начнутся продажи 7-местного кроссовера Москвич 8.

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Источник: autostat.ru