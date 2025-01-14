Как распознать недобросовестного автодилера — советы юриста

Адвокат Власова: отсутствие сайта — признак недобросовестного автодилера

Адвокат Ольга Власова, вице-президент Международного союза адвокатов, назвала несколько признаков, которые могут указывать на недобросовестного автодилера.

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе автомобиля, — это отзывы клиентов. Власова подчеркнула, что многие покупатели пренебрегают этим, но важно изучить мнения людей, реально взаимодействовавших с продавцом.

Она предупредила, что оценки на сайтах автодилеров могут быть накрученными, поэтому стоит искать отзывы на независимых платформах или форумах. Особенно полезно узнать мнение бывших партнеров дилера: случаи обмана или нарушений условий контрактов могут говорить о его ненадежности.

Еще один совет — не стесняйтесь попросить независимого эксперта оценить состояние автомобиля. Если дилер будет возражать против такой проверки, это может свидетельствовать о проблемах с автомобилем или с репутацией компании.

Сомнения должны вызвать и задержки в предоставлении документов или в заключении сделок.

Должно насторожить, если продавец активно занимается саморекламой, но при этом у него нет официального сайта или филиалов в других регионах — их отсутствие может указывать на нестабильность бизнеса.

Власова также предостерегла от сотрудничества с дилерами, которые утверждают, что имеют монополию на поставки автомобилей через «особые каналы» в обход санкций. Подобные заявления часто сопровождаются мошенническими схемами и должны стать поводом для дополнительных проверок.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Лента.ру»