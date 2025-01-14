#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Как распознать недобросовестного автодилера — советы юриста

Адвокат Власова: отсутствие сайта — признак недобросовестного автодилера

Адвокат Ольга Власова, вице-президент Международного союза адвокатов, назвала несколько признаков, которые могут указывать на недобросовестного автодилера.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе автомобиля, — это отзывы клиентов. Власова подчеркнула, что многие покупатели пренебрегают этим, но важно изучить мнения людей, реально взаимодействовавших с продавцом.

Рекомендуем
Полный привод, дизель и автомат — надежный «японец» по разумной цене

Она предупредила, что оценки на сайтах автодилеров могут быть накрученными, поэтому стоит искать отзывы на независимых платформах или форумах. Особенно полезно узнать мнение бывших партнеров дилера: случаи обмана или нарушений условий контрактов могут говорить о его ненадежности.

Еще один совет — не стесняйтесь попросить независимого эксперта оценить состояние автомобиля. Если дилер будет возражать против такой проверки, это может свидетельствовать о проблемах с автомобилем или с репутацией компании.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Сомнения должны вызвать и задержки в предоставлении документов или в заключении сделок.

Должно насторожить, если продавец активно занимается саморекламой, но при этом у него нет официального сайта или филиалов в других регионах — их отсутствие может указывать на нестабильность бизнеса.

Власова также предостерегла от сотрудничества с дилерами, которые утверждают, что имеют монополию на поставки автомобилей через «особые каналы» в обход санкций. Подобные заявления часто сопровождаются мошенническими схемами и должны стать поводом для дополнительных проверок.

Источник: «Лента.ру»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 97
14.01.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0