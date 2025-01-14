Названы главные причины подорожания автомобилей

«Коммерсант»: новые машины подорожали с начала года на 1,5–5%

С начала 2025 года цены на новые автомобили в России выросли на 1,5–5% на ряд моделей, что стало результатом нескольких факторов, таких как повышение утилизационного сбора и колебания курса валюты.

Эксперты прогнозируют, что подорожание продолжится и в первой половине года. Основным фактором является постепенное перекладывание увеличения утильсбора в цену автомобилей.

Индексация утильсбора, проведенная в октябре 2024 года и январе 2025 года, еще не полностью учтена в прайсах. Помимо этого, волатильность курса валют также оказывает давление на ценовую политику, что наблюдается в случае с моделями китайских марок, таких как Haval, Chery и Exeed.

Влияние на рост цен также оказывает уровень запасов у ряда брендов. У тех марок, которые имели значительные остатки автомобилей на конец года, повышение цен не происходит, а наоборот, дилеры стараются стимулировать спрос. Если запасы машин небольшие, цены растут стремительнее.

Прогнозы экспертов и аналитиков указывают на дальнейший рост цен в первые два месяца 2025 года, с возможным увеличением стоимости новых автомобилей на 10%. Причины все те же: высокий уровень инфляции, повышение утилизационного сбора, колебания валютных курсов и высокие процентные ставки.

Меньший рост цен ожидается на автомобили с высокой локализацией производства в России.

Выяснилось, что сейчас можно получить солидную скидку на автомобиль, обсудив это с продавцом. При том, что в шоу-руме уже выставлены автомобили по новым ценам и ни о каких акциях не заявлено.

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Источник: «Коммерсант»