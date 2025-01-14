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Суперкар Rossa LM GT выступил на гонке «24 часа Дубая»

Российский суперкар Rossa LM GT стал быстрейшим в своем классе

В минувший уик-энд новый российский суперкар Rossa LM GT принял участие в марафоне «24 часа Дубая», где показал впечатляющую скорость, но до финиша не добрался. Уже в квалификации машина была быстрейшей в своем классе GTX, состоящем из пяти машин, однако позднее экипаж дисквалифицировали за нарушение порядка смены гонщиков в рамках квалификационной сессии...

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Это не помешало ярко выступить в дебюте соревнования: по словам руководителя команды Романа Русинова, машина ехала в темпе болидов более мощного класса GT3, хотя по регламенту должна была уступать им около 3 секунд с круга.

Увы, гонка для «Россы» была закончена всего после 75 кругов и продолжительного ремонта уже вечером в субботу. Отметим, что победившая в марафоне BMW M4 GT3 Evo команды Al Manar Racing by Team WRT за 24 часа преодолела 589 кругов. Тем не менее, российская машина превзошла ожидания разработчиков и произвела впечатление на соперников и болельщиков, отметил после финиша Русинов.

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На дубайском марафоне болид Rossa LM GT представлял команду Graff Racing, составленную из экс-пилота Ф-1 Никиты Мазепина, опытного участника «24 часов Дубая» Евгения Киреева, Харрисона Ньюи (сына выдающегося конструктора Ф-1 Эдриана Ньюи), побеждавшего в Asian Le Mans Series и «24 часах Дайтоны», и собственно Романа Русинова, титулованного российского автогонщика и создателя проекта Rossa Cars.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 204
14.01.2025 
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