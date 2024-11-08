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Российский суперкар Rossa LM GT — дебют в мировом автоспорте!

Суперкар Rossa LM GT из России стартует в международном марафоне «24 часа Дубая»

Российский суперкар Rossa LM GT дебютирует на международных соревнованиях в 2025 году. Официально объявлено, что созданный группой дизайнеров и инженеров под руководством российского гонщика Романа Русинова суперкар Rossa примет участие в гоночном марафоне «24 часа Дубая», запланированном на 10-12 января 2025 года. Сама гонка стартует 11 января и продлится ровно сутки.

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На российском суперкаре будет выступать коллектив Graff Racing из Швейцарии, но состав экипажа пока не обнародован. Зато известно, что машина заявлена под стартовым номером 726 по классу GTX (Special GT cars), а это значит, что соперниками нашего болида на трассе станут Lamborghini, KTM, Vortex, IRC и Ginetta.

В такой ливрее Rossa принимает участие в российской серии REC
В такой ливрее Rossa принимает участие в российской серии REC

Руководитель проекта Rossa Роман Русинов отметил, что модификация Rossa LM GT будет отличаться от ранее презентованных Rossa Concept GT и Rossa Concept LM GT. Напомним, что Rossa уже отметилась в российском «кольце» – в минувшем сезоне Русинов выступал не ней в отечественных гонках на выносливость REC.

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Что касается предстоящего международного дебюта, то проверка на прочность российской машине предстоит серьезная. Марафон «24 часа Дубая» традиционно собирает сильнейших гонщиков планеты и является одним из крупнейших автоспортивных соревнований такого формата. Список участников марафона будет объявлен ближе к дате старта. Ожидается, что в гонке в очередной раз примут участие и российские пилоты.

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Источник: autosport.com.ru

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 94
08.11.2024 
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