Гран При Спортс" — яркий финал REC

В финале REC приняли участие Никита Мазепин, Роман Русинов и Алексей Несов

Захватывающие сражения, драматичные события и закрученная интрига до самого конца четырехчасового марафона на автодроме Moscow Raceway – Гран При Спортс", пятый и заключительный этап Российской серии гонок на выносливость держал зрителей в напряжении от старта до финиша, поставив эффектную точку в сезоне-2024. Несмотря на пасмурную осеннюю погоду финальный этап REC прошел ярко, а дождь по ходу марафона обошел Moscow Raceway стороной. Ожидаемая «дождевая» гонка сезона так и не состоялась, сезон был впервые отмечен сухой погодой на всех пяти этапах серии.

На старт финального марафона вышло 29 экипажей и около ста пилотов. Всего в серии 2024 года приняли участие 150 автогонщиков и более 60 экипажей. Особое внимание было приковано к долгожданному дебюту российского спорткара Rossa LM GT, который состоялся именно в заключительной гонке сезона. Лидер команды G-Drive Rossa Racing №26 Роман Русинов показал лучшее время в квалификации в классе GT Pro, но стартовать из-за возникших проблем с подвеской ему пришлось с пит-лейна.

По ходу дистанции машина не раз заезжала в боксы для технических работ – и все же Роману Русинову и его напарнику по команде Вадиму Мещерякову удалось финишировать, собрав ценную информацию для дальнейшей доводки нового автомобиля и подготовки к следующему сезону.

За победу в абсолютном зачете побороться за победу нацеливались три экипажа на спортпрототипах класса CN Pro. В квалификации уже в третий раз подряд быстрейшим стал Константин Терещенко на Ligier команды TeamGaris 29. И если на двух предыдущих этапах реализовать поул этому коллективу не удавалось, то на сей раз гонка для Терещенко и его партнеров по экипажу – Константина Захаревского и Станислава Сидорука – сложилась практически идеальным образом.

Соперники TeamGaris 29 уже на ранних стадиях марафона столкнулись с проблемами. Ligier команды Aimol Racing №31 после контакта развернуло в первом же после старта повороте, а в дальнейшем экипаж Алексея Хаирова, Сергея Иевлева и Алексея Чернова потерял немало времени из-за технических неполадок. А вот дважды побеждавшая в «абсолюте» на этапах нынешнего сезона команда Black Thorn, после пожара Ligier в предыдущей гонке вернувшаяся на финале к прототипу Norma, из-за поломки в моторе досрочно прекратила борьбу после первого часа марафона.

В итоге TeamGaris 29 одержала уверенную победу в общем зачете гонки и классе CN Pro – этот триумф стал первым для команды, которая только в нынешнем сезоне стала выступать на прототипе Ligier JS 53.

Лидеры абсолютного зачета и победители класса CN Pro – экипаж №29 Team Garis

Успех коллектива TeamGaris дополнило «серебро» экипажа № 34 в составе Станислава Аксенова и Эдуард Исламова в классе GT. Главными претендентами на победу в этой категории выглядели пилоты на Mercedes-AMG GT4, а также вернувшейся в REC после перерыва в выступлениях команды KTM RT Russia. Именно экипаж №71 на KTM X-Bow GT4 оказался лидером класса в квалификации, но реализовать скорость в гонке Александру Масленникову и Андрею Гончарову помешали технические проблемы, которые в итоге привели к сходу незадолго до финиша.

Также механические неполадки вмешались в борьбу команды Time4BMW №66 – Алексей Несов, Максим Кизилов и Денис Булатов в результате стали бронзовыми призерами класса. Казалось, после этого ничто не помешает выиграть экипажу на другом Mercedes – команды Yadro Motorsport №88. За счет решения провести первый из трех обязательных пит стопов уже в самом начале гонки во время фазы машины безопасности Сергей Борисов смог к середине марафона закрепиться в лидерах. Его напарник Ринат Салихов уверенно удерживал первое место, пока за примерно за час до финиша в «Арене» на его Mercedes неожиданно не отлетело заднее левое колесо.

После этой драмы у Yadro Motorsport верхнюю строчку в классе GT подхватила команда Sportcar Racing Team №5 – дуэт Виталия Ларионова и Ивана Щербакова на Porsche Cayman GT4 RS победы уже не упустил. По предварительным подсчетам, второй в сезоне успех в самом многочисленном классе обеспечил этим пилотам итоговое первое место по сумме всех пяти этапов.

В категории GT Pro на первых ролях после проблем у более быстрых машин вновь оказались участники зачета Touring. В итоге судьба победы в этом классе решалась на самых последних минутах четырехчасового марафона.

И настоящем героем гонки стал Никита Мазепин, которого буквально накануне старта заявила в свой состав команда №55 на автомобиле Audi RS3 LMS. Еще утром экс-пилот Формулы 1 находился в Тульской области, где одержал победу на этапе Кубка России по ралли-рейдам. На автодром Moscow Raceway Никита успел добраться к финальному часу марафона. Однако прямо перед его сменой у Audi RS3 LMS пробило заднюю левую шину – пилотировавший Всеволод Прахов блистательно сумел удержать контроль над машиной в скоростном повороте и добрался до боксов.

Звездные пилоты – Никита Мазепин, Алексей Несов, Роман Русинов

Мазепин сел за руль незнакомой ему машины и почти сразу после выезда с пит-лейна не сумел избежать контакта с прототипом. Машина не пострадала, но Никита получил штраф. Отбыв наказание Мазепин вернулся на трассу третьим и вскоре начал «штамповать» лучшие круги. К финальным кругам гонки он догнал соперников из Real Performance №24 и DRTeam №10 и стремительно обогнал их, принеся экипажу № 55 Kamenskiy Racing эмоциональную победу.

«После финальной гонки сезона 2024, можно сказать, что исторически в REC приняли участие все российские пилоты, выступавшие в Чемпионате мира Формулы 1 С 2022 года в Российской серии гонок на выносливость стартовали Даниил Квят, Виталий Петров, Сергей Сироткин и Никита Мазепин. Многочисленных подиумов в мировом кольцевом автоспорте российские автогонщики добивались именно в гонках категории эндуранс.. У нас выступали: победители и призеры чемпионата мира по гонкам на выносливость, европейской серии Le Mans и самой известной гонки эндуранс Le Mans 24h Роман Русинов и Виктор Шайтар, победитель 24 часа Спа 2024 Алексей Несов и участник Le Mans 24h Константин Терещенко, в активе которых также немало успехов в других международных и российских соревнованиях», сказала Анастасия Бендикова, генеральный организатор REC.

Не менее драматичная развязка в борьбе за победу случилась и в классе CN, где выступали экипажи на российских автомобилях Shortcut. По ходу дистанции первое место оспаривали пилоты LapTime Racing и Ratata Racing – особенно красивой получилась дуэль между Романом Мавлановым и Александром Галаховым в первой половине марафона. На заключительном отрезке Мавланов контролировал лидерство, но буквально за пять минут до финиша на его машине сломался рычаг переключения передач! Это подарило победу Ефиму Гантмахеру и его команде Ratata Racing.

В GT Light за четыре часа марафона в лидерах успели побывать разные экипажи, включая новую команду RS Motorsport на Mini Cooper. Но победу сенсационно завоевал экипаж, который одним из первых вынужден был заезжать в боксы на устранение неполадок – X-Rays Motorsport. Максим Елизаров, Вахтанг Демитрадзе, Роман Мануйлов и Анатолий Шипов за рулём Mitsubishi Evo IX сумели отыграть потерянное в дебюте марафона время и встретили отмашку клетчатым флагом раньше соперников по классу.

Результаты Гран При Спортс", 5-го этапа REC

Кубок Москвы

1 место - TeamGaris №29 (Захаревский Константин, Сидорук Станислав, Терещенко Константин)

2 место - Sportcar Racing Team №5 (Щербаков Иван, Ларионов Виталий)

3 место - TeamGaris №43 (Аксенов Станислав, Исламов Эдуард)

GT

1 место - Sportcar Racing Team №5 (Щербаков Иван, Ларионов Виталий)

2 место - TeamGaris №43 (Аксенов Станислав, Исламов Эдуард)

3 место - TIME4BMW №66 - Кизилов Максим, Булатов Денис, Несов Алексей)

CN Pro

1 место - TeamGaris №29 (Захаревский Константин, Сидорук Станислав, Терещенко Константин)

2 место - AIMOL Racing №31 (Хаиров Алексей, Иевлев Сергей, Чернов Алексей)

3 место - Black Thom №111 (Ефросинин Георгий, Мухин Игорь)

GT Pro/GT Pro Touring

1 место - Kamenskiy Racing №55 (Гомельков Дмитрий, Прахов Всеволод, Мазепин Никита)

2 место - DRTeam №10 (Денисов Алексей, Чикинев Евгений, Mихайлус Анастасия, Савин Алексей)

3 место - Real Performance (Ларионов Илья, Перфильев Владислав)

GT Light

1 место - X-Rays Motorsport №23 (Елизаров Максим, Димитрадзе Вахтанг, Мануйлов Роман, Шипов Анатолий)

2 место - Mazda Karting Academy №53 (Смирнов Валерий, Балдин Сергей, Грибанов Алексей)

3 место - Наследие Моторспорт №12 (Евтух Антон, Обжигалов Илья, Квашнин Константин)

CN

1 место - RATATA Racing №46 (Гантмахер Ефим, Галахов Александр, Лебедев Роман)

2 место - LapTime Racing №52 (Саитов Дамир, Мавланов Роман, Чуканов Сергей)

3 место - HOGO - AZDRIVE №38 (Захаров Кирилл, Захаров Антон, Паршутин Павел, Викторов Артем).

Сезон Российской серии гонок на выносливость 2024 завершен. Вскоре будут подведены итоги чемпионата. Пятиэтапный REC 2025 года вновь стартует на Moscow Raceway 24 мая 2025 года.