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Спрос на эти новые седаны резко вырос в России

«Авито Авто»: спрос на новые китайские седаны вырос вдвое в России

Средняя цена нового китайского седана в 2024 году составила 2,4 млн рублей, относительно 2023 года предложение увеличилось на 71,1%, а спрос вырос почти вдвое (+ 95,2%), согласно исследованию «Авито Авто».

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Что касается конкретных марок, то лидером по доле в спросе стала Omoda с 20,16%. Также в пятерку лучших вошли Geely (18,33%), Changan (18,11%), Chery (17,67%) и BAIC (5,43%). На марку Geely спрос увеличился в 8,3 раза.

По доле в предложении лидирует марка Omoda, в «пятерку» также вошли Chery, Geely, Changan и BAIC.

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Что касается конкретных моделей, то по доле в спросе лидирует Chery Arrizo 8 с 17,7%. За ним следуют Omoda S5, Geely Emgrand, Changan Alsvin и Geely Preface.

Бизнес-седан Geely Preface в 2024 году занял лидирующую позицию по динамике спроса и предложения.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 605
14.01.2025 
Фото:Depositphotos
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