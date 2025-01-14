Спрос на эти новые седаны резко вырос в России
Средняя цена нового китайского седана в 2024 году составила 2,4 млн рублей, относительно 2023 года предложение увеличилось на 71,1%, а спрос вырос почти вдвое (+ 95,2%), согласно исследованию «Авито Авто».
Что касается конкретных марок, то лидером по доле в спросе стала Omoda с 20,16%. Также в пятерку лучших вошли Geely (18,33%), Changan (18,11%), Chery (17,67%) и BAIC (5,43%). На марку Geely спрос увеличился в 8,3 раза.
По доле в предложении лидирует марка Omoda, в «пятерку» также вошли Chery, Geely, Changan и BAIC.
Что касается конкретных моделей, то по доле в спросе лидирует Chery Arrizo 8 с 17,7%. За ним следуют Omoda S5, Geely Emgrand, Changan Alsvin и Geely Preface.
Бизнес-седан Geely Preface в 2024 году занял лидирующую позицию по динамике спроса и предложения.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.
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Источник: ТАСС