Российскому авторынку предрекли падение в 2025 году

АЕБ: в 2025 годы авторынок России может сократиться на 15%

На состоявшейся 13 января онлайн-конференции АЕБ (Ассоциации европейского бизнеса) были подведены итоги 2024 года на авторынке России. Год стал весьма успешным: продажи легковых и легких коммерческих машин значительно перекрыли цифры 2023 года и почти дотянулись до результатов докризисного 2021-го. По данным АО «ППК», в 2024 в РФ было продано 1,65 млн новых машин.

Однако за взлетом последует падение, считают эксперты. По прогнозам АЕБ, емкость рынка новых легковушек, при учете всех каналов поставок (как дилерских, так и «параллельных»), в 2025 году составит всего 1,4 млн машин, сократившись на 15%.

По данным источника, на авторынок в 2025 году будет действовать несколько факторов. Среди положительных – увеличение объемов производства на российских автозаводах, активное импортозамещение комплектующих и развитие маркетплейсов как канала продаж автомобилей. Но отрицательных больше: сохранение внешних санкций, влияние ключевой ставки ЦБ и растущего утильсбора, падение рубля к основным мировым валютам, сокращение игроков на рынке, сохранение или даже рост отложенного спроса.

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Источник: Автопоток