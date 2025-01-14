Маркировка автомобильной электроники – борьба с контрафактом или обычная бюрократия?

Эксперт Стрельников рассказал о плюсах и минусах маркировки автоэлектроники

С 28 февраля 2025 года Минпромторг планирует начать эксперимент по обязательной маркировке автомобильной электроники. В этот список войдут такие детали, как спидометры, тахометры и другие элементы, отвечающие за работу электронных систем автомобилей.

На первый взгляд, это может показаться хорошей идеей для борьбы с подделками и некачественными товарами. Ведь контрафактная электроника может выйти из строя в самый неподходящий момент или даже стать причиной аварий.

Например, неисправный спидометр или тахометр могут ввести водителя в заблуждение, что приведет к нарушению скоростного режима или перегрузке двигателя.

Но возникает вопрос: зачем государству вмешиваться в этот процесс, если сами автопроизводители заинтересованы в качестве своих комплектующих? Им не менее важно, чтобы их продукция была надежной и безопасной.

Александр Стрельников, генеральный директор российско-китайской транспортной компании RusTransChina:

– Основная цель маркировки — защитить рынок от некачественной и поддельной продукции. Маркировка позволяет отслеживать цепочку поставок, снижая риски попадания на рынок несертифицированных компонентов. Это особенно важно в условиях глобализации, когда детали могут поставляться из разных стран, где контроль качества может быть слабее.

Казалось бы, автопроизводители сами заинтересованы в том, чтобы использовать надежные компоненты. Однако реальность сложнее. Во-первых, современные автомобили состоят из тысяч деталей, которые поставляются десятками, а то и сотнями компаний. Отследить происхождение каждого компонента — задача не из легких. Во-вторых, в погоне за снижением затрат некоторые производители могут сознательно выбирать более дешевые, но менее надежные комплектующие. Маркировка делает такие действия рискованными, так как поддельные или некачественные компоненты будут легче выявляться.

Кроме того, использование некачественных деталей может привести к увеличению числа аварий, что создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и правоохранительные органы.

Эксперт отмечает, что у государственной маркировки есть и свои недостатки. Во-первых, это дополнительные затраты для производителей, которые могут отразиться на конечной цене автомобилей. Во-вторых, внедрение системы маркировки требует времени и ресурсов, что может замедлить производственные процессы.

Наконец, всегда есть риск, что маркировка превратится в обычную бюрократическую процедуру, которая не принесет реальной пользы.