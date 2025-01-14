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АВТОВАЗ поднял цены на две модели Lada

АВТОВАЗ повысил цены на Lada Granta и Niva Legend

АВТОВАЗ 14 января увеличил стоимость двух моделей автомобилей Lada, в среднем цена повысилась на 1,8% по модельному ряду, сообщили в пресс-службе компании. Подорожали Lada Granta и Niva Legend.

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В конце 2023 года АВТОВАЗ информировал о грядущем повышении цен на некоторые модели Lada на уровень ниже инфляции.

Уточняется, что цены на модели Vesta, Largus, Niva Travel и новую Aura остались прежними. Также в компании отметили, что стоимость доступных базовых комплектаций моделей Lada не меняется с ноября 2023 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: РИА Новости

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Количество просмотров 1325
14.01.2025 
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
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