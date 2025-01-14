#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Эти модели Hyundai и Kia ломаются чаще всего

Jalopnik перечислил модели Hyundai и Kia с самыми ненадежными моторами

Американский портал Jalopnik в ходе собственного исследования выяснил, что чаще всего ломается у машин марок Hyundai и Kia. Собственники авто этих брендов зачастую жалуются на проблемы с мотором, называя среди основных причин конструктивные недостатки двигателей.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Наклейки, игрушки, ароматизаторы — за что инспектор ДПС может вас проучить

Так, сообщалось о некорректной работе катализатора, поломка которого ведет к появлению твердых частиц в поршневой группе, что повреждает стенки цилиндров. Также были жалобы на низкую эффективность работы масляного насоса, что снижает качество смазки. Еще водители жаловались на отсутствие форсунок для смазки поршней, из-за чего растет риск перегрева двигателя.

Уточняется, что проблемы с прочностью конструкции цилиндров возникают даже при небольшом пробеге. Последствиями данных проблем являются поломки, требующие серьезного ремонта или замены агрегата.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Среди наиболее часто ломающихся моторов выделяются Theta II, на них нередко удаляют катализатор, чтобы избежать повреждения двигателя.

Встретить эти ненадежные моторы можно на моделях Hyundai Elantra, Sonata, Tucson, а также Genesis G70. Что касается машин марки Kia, то моторы Theta II устанавливают на модели Ceed, Soul, Sportage и Optima.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: Pravda.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 9930
14.01.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0