Эти модели Hyundai и Kia ломаются чаще всего

Jalopnik перечислил модели Hyundai и Kia с самыми ненадежными моторами

Американский портал Jalopnik в ходе собственного исследования выяснил, что чаще всего ломается у машин марок Hyundai и Kia. Собственники авто этих брендов зачастую жалуются на проблемы с мотором, называя среди основных причин конструктивные недостатки двигателей.

Так, сообщалось о некорректной работе катализатора, поломка которого ведет к появлению твердых частиц в поршневой группе, что повреждает стенки цилиндров. Также были жалобы на низкую эффективность работы масляного насоса, что снижает качество смазки. Еще водители жаловались на отсутствие форсунок для смазки поршней, из-за чего растет риск перегрева двигателя.

Уточняется, что проблемы с прочностью конструкции цилиндров возникают даже при небольшом пробеге. Последствиями данных проблем являются поломки, требующие серьезного ремонта или замены агрегата.

Среди наиболее часто ломающихся моторов выделяются Theta II, на них нередко удаляют катализатор, чтобы избежать повреждения двигателя.

Встретить эти ненадежные моторы можно на моделях Hyundai Elantra, Sonata, Tucson, а также Genesis G70. Что касается машин марки Kia, то моторы Theta II устанавливают на модели Ceed, Soul, Sportage и Optima.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

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Источник: Pravda.ru