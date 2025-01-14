Названы лучшие недорогие внедорожники на российском рынке

Эксперт Коротков перечислил три доступных надежных внедорожника на рынке РФ

Внедорожники пользуются большим спросом у россиян. Три лучших доступных модели перечислил автоэксперт Александр Коротков.

Комментарий эксперта

Александр Коротков, CEO проекта «Likvi.com»:

– Lada Niva остается непревзойденным лидером среди бюджетных внедорожников. На сайтах по поиску автомобилей его можно найти от 1 миллиона рублей.

За эту стоимость автомобиль будет оснащен двигателем 1,7 литра, выдающим 80 л.c в связке с механической КПП. Преимущество автомобиля заключается в простоте устройства агрегатов, что гарантирует минимальные эксплуатационные расходы и доступность запчастей.

LADA Niva станет лучшим выбором как для охотников и рыбаков, так и для любых россиян, которым необходим автомобиль, способный справляться с грязью, снегом и плохими дорогами.

Также Коротков отметил УАЗ Патриот. Это российский внедорожник, который предлагает оптимальный баланс между стоимостью и возможностями. Новый автомобиль можно найти в бюджете от 1.7 миллиона рублей. Оснащенный 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., он легко справляется с бездорожьем благодаря полному приводу и высоким углам въезда и съезда.

Его основное преимущество, по мнению специалиста, просторный салон, который делает автомобиль удобным для путешествий с семьей или перевозок крупногабаритного груза. Возможность установки дополнительного оборудования позволяет адаптировать Патриот под конкретные задачи, будь то экспедиции или работа в условиях тяжелого бездорожья.

УАЗ Патриот – это выбор для тех, кто нуждается в универсальном и прочном внедорожнике для повседневной работы или активного отдыха, отмечает Коротков.

УАЗ Патриот

Oting Paladin – это один из немногих современных рамных внедорожников, официально представленных в РФ с японским качеством и полноценной системой полного привода. Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 218 л.с. в связке с автоматической коробкой передач. В 2025 году можно найти новый внедорожник от 3.2 млн рублей.

Его основной плюс – рамная конструкция, которая обеспечивает высокую прочность и устойчивость на пересеченной местности. Просторный салон с современным оборудованием делает этот внедорожник удобным для длительных поездок.

Oting Paladin подойдет тем, кто ищет универсальный автомобиль, способный одинаково хорошо справляться с городскими условиями и сложным бездорожьем. Это отличный выбор для семейных путешествий, активного отдыха и каждодневной эксплуатации, рассказал эксперт.

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