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Названы главные минусы популярного в России седана Renault

Эксперт Трушкова перечислила семь недостатков седана Renault Logan

У популярного в России седана Renault Logan есть ряд минусов, отмечает директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. Этот автомобиль отличается выносливой подвеской, которая хорошо справляется с российскими дорогами. Но из-за того, что подвеска жесткая, ездить по неровностям некомфортно, рассказала Трушкова. По ее словам, по этой причине управляемость автомобиля оставляет желать лучшего.

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Второй минус седана – слабая шумоизоляция. Внутренняя отделка машины отличается простотой и дешевизной, пластик и обивка быстро изнашиваются, что ведет к появлению скрипов и потертостей.

Среди недостатков также – слабые моторы в базовых версиях, мощности которых не хватает для уверенного обгона или движения в гору. Также владельцы Logan жалуются на проблемы в работе электроники.

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Также специалист заметила, что седан часто появляется в списках самых угоняемых автомобилей из-за высокой популярности модели. Машину часто используют для работы в такси, поэтому при покупке можно получить сильно изношенный автомобиль.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Renault
Количество просмотров 7038
14.01.2025 
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Logan (16)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Logan  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а потом оттаевает дренажное отверстие в багажнике должно быть свободным!!! ну и самый минус неразвитая сеть заправочных станций ( почти все на выездах из городов, а значит там всегда дальнобои и у них баллоны совсем не 90 литров...
+5