Названы главные минусы популярного в России седана Renault

Эксперт Трушкова перечислила семь недостатков седана Renault Logan

У популярного в России седана Renault Logan есть ряд минусов, отмечает директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. Этот автомобиль отличается выносливой подвеской, которая хорошо справляется с российскими дорогами. Но из-за того, что подвеска жесткая, ездить по неровностям некомфортно, рассказала Трушкова. По ее словам, по этой причине управляемость автомобиля оставляет желать лучшего.

Второй минус седана – слабая шумоизоляция. Внутренняя отделка машины отличается простотой и дешевизной, пластик и обивка быстро изнашиваются, что ведет к появлению скрипов и потертостей.

Среди недостатков также – слабые моторы в базовых версиях, мощности которых не хватает для уверенного обгона или движения в гору. Также владельцы Logan жалуются на проблемы в работе электроники.

Также специалист заметила, что седан часто появляется в списках самых угоняемых автомобилей из-за высокой популярности модели. Машину часто используют для работы в такси, поэтому при покупке можно получить сильно изношенный автомобиль.

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Источник: «Газета.Ru»