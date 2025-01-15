Полный привод, дизель и автомат — этот «японец» легко преодолеет 300 тыс. км без поломок

Эксперт «За рулем» рассказал, чем хорош Mitsubishi L200 V с пробегом

Пятое поколение пикапа Mitsubishi L200 выпускают с 2015 года. Его особенно ценят за неприхотливый нрав любители охоты, рыбалки и туризма.

Mitsubishi L200 V

Цены на автомобили с пробегом до 200 тыс. км варьируются от 1,6 до 3,5 млн рублей, в зависимости от комплектации и коробки передач.

Сильная сторона Mitsubishi L200 — высокая надежность. 150–200 тыс. км он пройдет без серьезных поломок.

Габариты автомобиля составляют 5225 мм в длину, клиренс — 205–220 мм, а грузоподъемность достигает 920 кг. Подключение передней оси осуществляется с помощью жесткой системы part-time (Easy Select) или межосевого дифференциала Torsen, который распределяет крутящий момент в соотношении 40:60 в пользу задних колес с возможностью блокировки.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Двигатель один – алюминиевый дизель 4N15 2.4 (154 л. с.). Слабых мест многовато, все время надо что-то прочищать – сажевый фильтр, клапан EGR, заслонки впускного коллектора, форсунки. И регулировать клапаны. Те не менее, уже есть моторы, проехавшие по 400 тысяч.

Механическая коробка стойкая, пятиступенчатый автомат V5AWF – модификация Aisin TB50‑LS, служит свыше 400 тысяч км (если не перегревать).

В целом автомобиль отличный, кроме слишком хлопотного дизеля.

Mitsubishi L200 V

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