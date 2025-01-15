#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Запасы иссякли: на рынке практически не осталось выбора среди бюджетных иномарок

На авторынке РФ почти не осталось популярных у россиян дешевых иномарок

Популярные модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, Volkswagen Polo и Skoda Rapid практически исчезли с российского авторынка. Машины этих марок перестали выпускать в 2022 году, и на текущий момент у дилеров остались единичные экземпляры. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) подтвердили, что у дилеров остались лишь штучные экземпляры автомобилей из прошлых поставок.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», продажи Kia Rio в 2021 году достигли почти 77 тыс. единиц, а в 2024 году зарегистрировали всего 47 экз. Примерно такие же показатели и у Hyundai Creta (53 шт.), Hyundai Solaris (68 шт.), VW Polo (55 шт.), Skoda Rapid (26 шт.). Renault Logan, Sandero и Duster тоже практически не осталось, в декабре 2024 года на учет поставили только четыре Polo и одну Rio.

Рекомендуем
Jetta VA3 — Фольксваген? Шкода? Да, но есть важные отличия

На российских классифайдах, в частности на «Авто.ру», почти нет объявлений на указанные модели. На «Авито» можно найти только несколько Hyundai Solaris и Creta 2024 года, есть также кроссоверы Kia Seltos и Renault Arkana, собранные в РФ.

В 2021 году модели B-класса, включая Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan, Renault Sandero и Skoda Rapid, занимали 20% рынка. Сейчас этот сегмент практически полностью занимают АВТОВАЗ и китайские производители. При этом на авторынке практически не осталось выбора недорогих иномарок для таксистов и обычных покупателей.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

На заводе в Петербурге наладили выпуск автомобилей под брендом Solaris, они призваны заменить Hyundai Solaris и Kia Rio. Но в 2024 году реализовано только 14 892 единицы, в основном продажи пришлись на седан HS. А анонсированный бюджетный Iran Khodro не пользуются особым спросом у потребителя.

Renault Duster
Kia Rio
Hyundai Solaris
Renault Logan
Skoda Rapid
Volkswagen Polo седан

Источник: iz.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
Количество просмотров 168
15.01.2025 
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
Поделиться:
Оцените материал:
0