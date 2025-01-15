Запасы иссякли: на рынке практически не осталось выбора среди бюджетных иномарок

На авторынке РФ почти не осталось популярных у россиян дешевых иномарок

Популярные модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, Volkswagen Polo и Skoda Rapid практически исчезли с российского авторынка. Машины этих марок перестали выпускать в 2022 году, и на текущий момент у дилеров остались единичные экземпляры. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) подтвердили, что у дилеров остались лишь штучные экземпляры автомобилей из прошлых поставок.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», продажи Kia Rio в 2021 году достигли почти 77 тыс. единиц, а в 2024 году зарегистрировали всего 47 экз. Примерно такие же показатели и у Hyundai Creta (53 шт.), Hyundai Solaris (68 шт.), VW Polo (55 шт.), Skoda Rapid (26 шт.). Renault Logan, Sandero и Duster тоже практически не осталось, в декабре 2024 года на учет поставили только четыре Polo и одну Rio.

На российских классифайдах, в частности на «Авто.ру», почти нет объявлений на указанные модели. На «Авито» можно найти только несколько Hyundai Solaris и Creta 2024 года, есть также кроссоверы Kia Seltos и Renault Arkana, собранные в РФ.

В 2021 году модели B-класса, включая Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan, Renault Sandero и Skoda Rapid, занимали 20% рынка. Сейчас этот сегмент практически полностью занимают АВТОВАЗ и китайские производители. При этом на авторынке практически не осталось выбора недорогих иномарок для таксистов и обычных покупателей.

На заводе в Петербурге наладили выпуск автомобилей под брендом Solaris, они призваны заменить Hyundai Solaris и Kia Rio. Но в 2024 году реализовано только 14 892 единицы, в основном продажи пришлись на седан HS. А анонсированный бюджетный Iran Khodro не пользуются особым спросом у потребителя.

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Источник: iz.ru