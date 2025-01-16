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Дизельный, на полном приводе и не ржавеет — а что с ним не так?

Эксперт «За рулем» назвал слабые места корейского пикапа SsangYong Rexton Sports

Добротный полноприводный пикап иностранного бренда, в возрасте не более 8 лет, да с пробегом менее 200 тысяч км – лакомый кусок для тех, кто ищет выносливую рабочую лошадку с приемлемым уровнем комфорта. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев подобрал шесть вариантов подержанных пикапов-иномарок с полноразмерной (double cab) кабиной.

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Один из них – это корейский SsangYong Rexton Sports. Скажете, не самый очевидный выбор? Согласимся, но у него есть сильные стороны. Сборка тут корейская, продавали такие машины с 2018 года, то есть многие из них реально свежие. Длина 5095 мм, клиренс 215 мм, грузоподъемность 400 кг. В 2019 году явилась длиннобазная версия Khan – плюс 31 см длины и 100 кг груза. Цены – от 2,7 до 3,5 млн рублей и практически не привязаны к пробегу.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Полный привод – с жестко подключаемым передним мостом. Задняя подвеска – пружинная, чем объясняется низкая грузоподъемность. Рессоры предлагали как опцию, позволяют взять нагрузку до 700 кг. Таких машин мало.

Официально продавали только с дизелем D22DTF 2.2 (181 л. с.) – блок чугунный, но очень нежная топливная аппаратура, недолговечные натяжитель цепи ГРМ, демпфер маховика и турбокомпрессор, скромный общий ресурс.

Машину с МКП изыскать почти нереально, рассчитывайте только на шестиступенчатый автомат BTR M78. Мощный по железу, но со слабыми фрикционами и гидроблоком, что иногда проявляется на пробегах 50-100 тысяч км.

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Для пикапа Rexton Sports очень щедро оснащен. Жалоб на коррозию и частые поломки нет. А вот ходовую часть оценивают как слишком жесткую для асфальта и недостаточно крепкую для бездорожья. Почти все запчасти – дефицит. Вердикт: непонятно, почему так дорого.

Но ведь есть и другие варианты пикапа в самом расцвете сил и с полноразмерной кабиной!

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Иннокентий Кишкурно
Фото:фирма-производитель и «За рулем»
Количество просмотров 102248
16.01.2025 
Фото:фирма-производитель и «За рулем»
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