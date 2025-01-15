Эксперт рассказал, почему лучше подождать с заменой своего авто

Автоэксперт Родионов объяснил, почему сейчас невыгодно продавать свой автомобиль

Решение автовладельца о покупке новой машины не должно привязываться к конкретному сезону или снижению цен. Если есть автомобиль, устраивающий владельца, то с его заменой лучше подождать. Таким советом поделился технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Сегодня замена автомобиля с пробегом на другой автомобиль с пробегом или новый уже не выглядит такой простой и целесообразной схемой», – объясняет эксперт.

Родионов напоминает, что в случае покупки машины с пробегом автовладельца ждут существенные затраты. Сразу после приобретения транспортному средству потребуется техническое обслуживание, замена расходников и технических жидкостей.

«Добавим сюда и риски каких-то существенных ремонтов, которые невозможно просчитать, когда покупаешь старую машину. Ресурс многих узлов и деталей в автомобилях с пробегом уже близок к финалу, неизвестно, что именно потребует внезапной замены», – перечисляет специалист.

Рынок новых автомобилей в текущих условиях доступен только ограниченному числу россиян, констатирует Родионов. Поэтому автовладельцы стремятся сохранить свои автомобили. На решение не менять машину оказывают влияние такие факторы, как рост технологичности, прозрачности и удобства современных автосервисов.

Например, водителям присылают отчеты о состоянии их автомобилей на смартфон, а неисправности фиксируют на фото и видео. Сервис независимых автосервисов сопоставим с дилерским, что тоже влияет на решение ездить на старом автомобиле, резюмировал Родионов.

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Источник: rg.ru