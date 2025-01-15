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Они провоцируют крупные аварии: для водителей тихоходов хотят поднять штрафы

В Госдуме предложили в шесть раз увеличить штраф для водителей тихоходов

В ГД РФ разработали проект закона о повышении штрафов для водителей транспортных средств с максимальной скоростью 30 км/ч, которые не обозначают свой автомобиль специальной наклейкой «Тихоходное транспортное средство». Автором документа стал депутат от ЛДПР Иван Сухарев.

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Депутаты фракции предлагают выделить соответствующее нарушение в отдельный состав и повысить штрафы с 500 рублей до 3 тыс. рублей. Сухарев отметил, что тихоходные машины без соответствующего знака часто становятся причиной серьезных ДТП. К тому же другие водители часто получают несправедливые штрафы, обгоняя слишком медленный транспорт, отметил депутат.

Он считает, что наличие опознавательного знака решило бы эту проблему.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: telegram-канал партии ЛДПР

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 111
15.01.2025 
Фото:
«За рулем»
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