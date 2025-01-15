В России вырос спрос на дорогие подержанные автомобили

«Авито авто»: спрос на машины с пробегом от 1,5 млн руб. в декабре вырос на 11%

По данным исследования «Авито авто», в декабре 2024 года спрос на автомобили с пробегом стоимостью свыше 1,5 млн рублей в России вырос на 11,3% по сравнению с предыдущим годом. Средняя цена таких машин составила 2,5 млн рублей.

Лидером по доле в спросе среди марок стала Toyota с показателем 17,2%. Второе место занял Mercedes-Benz (11,7%), третье – BMW (10,9%). Киа и Hyundai разделили четвертое и пятое места, имея долю в 7,8% и 6,1% соответственно. По количеству предложений Toyota также оказалась на первом месте, заняв 11,8% всех объявлений о продаже.

Среди моделей Toyota заняла первые три позиции по спросу. На первом месте Camry (7%), за ней расположились Land Cruiser (2,8%) и Land Cruiser Prado (2,4%). На том же уровне, 2,4%, оказался BMW 5-й серии. Замкнул топ-5 Mercedes-Benz E-класса с долей 2,3%.

Что касается новых автомобилей, то в 2024 году средняя цена на них составила 3,72 млн рублей. В числе моделей, чья стоимость увеличилась наиболее существенно за год, оказались Changan CS35 Plus, Lada Vesta, Belgee X50, Geely Atlas и Changan Alsvin.

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Источник: ТАСС