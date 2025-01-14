Эти модели подорожали больше всего в 2024 году, а эти — рекордно подешевели

Авто.ру Оценка: средняя цена нового авто в 2024 году составила 3,72 млн рублей

Эксперты Авто.ру, изучили рынок и определили, какие модели стали дороже, а какие дешевле в минувшем году.

В 2024 году рынок новых автомобилей продолжал восстанавливаться. Количество объявлений на ресурсе увеличилось на 35% к декабрю по сравнению с январем. Это, вместе с изменяющимся ассортиментом – от более доступных до более дорогих моделей, – повлияло на среднюю цену.

В первой половине прошлого года наблюдался тренд на снижение цен. К июлю средняя стоимость авто составила 3,57 млн рублей, что на 4% ниже, чем в начале года. Однако с середины года цены начали расти и к декабрю вернулись на уровень 3,72 млн рублей.

Рост цен

Среди моделей, которые за год подорожали сильнее всего, оказались Changan CS35 Plus (увеличение на 11%, до 2,6 млн рублей), Lada Vesta (на 11%, до 1,83 млн рублей), Belgee X50 (на 9%, до 2,62 млн рублей), Geely Atlas (на 9%, до 3,8 млн рублей) и Changan Alsvin (на 8%, до 1,86 млн рублей).

Снижение цен

Среди самых заметно подешевевших автомобилей – Москвич 3 (снижение на 17,3%, до 1,82 млн рублей), Chery Arrizo 8 (-15%, 2,96 млн рублей) и Chery Tiggo 8 Pro Max (-14%, 3,79 млн рублей).

Введение повышенного утильсбора может изменить ситуацию на авторынке России. В частности, эта мера может негативно сказаться на поставках мощных иномарок – некоторые модели могут исчезнуть с рынка.