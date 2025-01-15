Летние шины в России резко подорожали зимой

В России в декабре на 17% выросли цены на летние шины

В России с ноября по декабрь 2024 года заметно выросли цены на летние покрышки массового сегмента. Зимние шины за этот период подорожали на 9,2%. Столь резкий скачок цен мог произойти из-за ноябрьского падения курса рубля к юаню, доллару, евро, считают аналитики агентства НАПИ.

По их данным, средняя цена летней покрышки составила в декабре 2024 года 10,5 тыс. рублей против 8,9 тыс. рублей в ноябре. Но относительно декабря 2023 года летние шины подешевели: тогда они стоили в среднем 11,1 тыс. рублей.

Средняя стоимость зимних покрышек в декабре 2024 года составила 9,5 тыс. рублей против 8,9 тыс. рублей в ноябре.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

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Источник: НАПИ