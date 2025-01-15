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Не «китайцы»: 2 японских авто признаны лидерами на вторичном рынке России

Toyota Camry и Land Cruiser с пробегом названы самыми востребованными у россиян

Модель Toyota Camry признана самой популярной на вторичном рынке России в ценовом сегменте от 1,5 млн рублей. Такими данными поделились аналитики «Авито Авто».

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В ходе проведенного исследования были проанализированы данные по предложению, спросу и ценам на автомобили с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей в декабре 2024 года. Выяснилось, что в сравнении с аналогичным периодом 2023 года количество объявлений о продаже таких машин выросло на 36,7%, а спрос увеличился на 11,3%. При этом средняя цена машины с пробегом составила 2,5 млн рублей.

Доля японской Toyota занимает 17,2% в общем объеме спроса, Mercedes-Benz занимает вторую строчку (11,7%), топ-3 замыкает BMW с результатом 10,9%. Затем идут Kia и Hyundai с 7,8% и 6,1% от спроса соответственно.

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Что касается моделей с пробегом дороже 1,5 млн рублей, первое место занимает бизнес-седан Toyota Camry (доля 7%, средняя цена – 2,6 млн рублей). На втором месте с показателем 2,8% идет внедорожник Toyota Land Cruiser (средняя цена – 4,2 млн рублей). Замыкает тройку лидеров Toyota Land Cruiser Prado (2,4% от общего спроса, средняя цена – 3,6 млн рублей). BMW 5 Series и Mercedes-Benz E-Class со средней ценой 3,3 и 3 млн рублей соответственно получили 2,4% и 2,3% от всего спроса.

Источник: 1prime.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 48360
15.01.2025 
Фото:Unsplash
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