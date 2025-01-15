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Этот популярный внедорожник резко подешевел: скидки до 500 тыс. рублей

В России дилеры начали распродавать внедорожник Tank 300 дешевле официальных цен

Прямые скидки от производителя на популярный в России внедорожник Tank 300 сейчас не действуют, но столичные дилеры готовы давать хороший дисконт на машины 2024 г. в., сообщает портал Autonews.

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Так, в салоне «АвтоСпецЦентр» базовый Tank 300 Adventure предлагается по цене 4,5 млн рублей, но на него можно получить скидку.

«Точный размер скидки буду готов озвучить после консультации с начальством», – сообщил сотрудник шоурума.
Tank 300
Tank 300

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При этом скидка на Tank 300 в более богатой комплектации Premium известна. Так, при рекомендованной розничной цене 4,9 млн рублей автомобиль можно купить за 4,38 млн рублей. Сотрудник компании пояснил, что скидка предоставляется потому, что у них осталось несколько машин по старому входному ценнику.

Tank 300
Tank 300

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Также сообщается, что в дилерском центре «БорисХоф» предлагается Tank 300 «по старым ценам». Автомобиль в начальной комплектации Adventure стоит 4,1-4,15 млн рублей, точная сумма зависит от цвета.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Tank
Количество просмотров 20217
15.01.2025 
Фото:Tank
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