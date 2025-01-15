В России разработали первый летающий автомобиль

Конструкторское бюро «Филатов» представило проект летающего автомобиля ИФ-9

Дизайн-конструкторское бюро «Филатов» презентовало проект летающего автомобиля ИФ-9. Машина является симбиозом автомобиля и квадрокоптера.

На фото можно увидеть, что автомобиль получит моторы с воздушными винтами, которые разместят на складных поворотных лучах в углах кузова.

Проект летающего автомобиля ИФ-9

ИФ-9 сможет передвигаться как на электричестве, так и на водородном топливе. Кабина машины будет иметь возможность отстегиваться вместе с парашютом.

В салоне авто предусмотрено два места: для водителя и пассажира. Приборная панель представляет собой изогнутый экран, на который поступают все данные о поездке. Руль летающего автомобиля сделан в стиле авиационного штурвала.

Пока у ДКБ «Филатов» есть только модель ИФ-9 в масштабе 1 к 5 на пульте управления, а также симулятор полета в VR. Летные испытания концепта запланированы на январь.

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Источник: ДКБ «Филатов»