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Глава АВТОВАЗа объяснил подорожание автомобилей Lada

Глава АВТОВАЗа Соколов: главная причина подорожания автомобилей Lada — санкции

Автомобили семейства Lada дорожают в основном из-за санкций, отметил глава компании АВТОВАЗ Максим Соколов в ходе пресс-конференции.

Он пояснил, что с сентября 2023 года, когда санкции были введены в отношении российского автопроизводителя, они лишь усилились. Были введены и вторичные санкции, в силу которых усложнились логистические цепочки, отправки платежей. Все это заметно повлияло на подорожание продукции компании, заявил президент АВТОВАЗа.

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Наряду с этим уровень локализации автомобилей Lada составляет уже более 90%, отметил он. Компания смогла добиться такого технологического суверенитета, что даже если «кто-то нажмет на кнопку», она продолжит выпускать машины на приличных скоростях.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ
Количество просмотров 308
15.01.2025 
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ
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