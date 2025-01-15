Глава АВТОВАЗа объяснил подорожание автомобилей Lada

Глава АВТОВАЗа Соколов: главная причина подорожания автомобилей Lada — санкции

Автомобили семейства Lada дорожают в основном из-за санкций, отметил глава компании АВТОВАЗ Максим Соколов в ходе пресс-конференции.

Он пояснил, что с сентября 2023 года, когда санкции были введены в отношении российского автопроизводителя, они лишь усилились. Были введены и вторичные санкции, в силу которых усложнились логистические цепочки, отправки платежей. Все это заметно повлияло на подорожание продукции компании, заявил президент АВТОВАЗа.

Наряду с этим уровень локализации автомобилей Lada составляет уже более 90%, отметил он. Компания смогла добиться такого технологического суверенитета, что даже если «кто-то нажмет на кнопку», она продолжит выпускать машины на приличных скоростях.

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Источник: «Известия»