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Полный привод, АКП – этого «корейца» продают в России с большой скидкой

В России продают новые полноприводные Hyundai Tucson со скидкой до ₽300 тысяч

Новые кроссоверы Hyundai Tucson 2022 года продаются в России. Об этом узнали эксперты в ходе мониторинга объявлений на популярных классифайдах.

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Продавец предлагает несколько штук новых Hyundai Tucson 2022, стоимость которых составляет 4,557 млн рублей и 4,732 млн рублей за комплектации Family Plus и Lifestyle + Smart Sense соответственно.

Интерьер Hyundai Tucson
Интерьер Hyundai Tucson
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В объявлении сказано, что цена указана с учетом установленного дополнительного оборудования. При условии оформления автокредита и программы трейд-ин покупателю еще предоставят скидку до 300 тыс. рублей.

Hyundai Tucson оснащены дизельным мотором объемом 2,0 л мощностью 186 л.с., в паре с ним работает 8-ступенчатая АКП, привод – полный. О гарантии в объявлении нет информации.

Источник: tarantas.news

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Светлана Тарасенко
Фото:Hyundai
Количество просмотров 24609
15.01.2025 
Фото:Hyundai
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Отзывы о Hyundai Tucson

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