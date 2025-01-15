Полный привод, АКП – этого «корейца» продают в России с большой скидкой

В России продают новые полноприводные Hyundai Tucson со скидкой до ₽300 тысяч

Новые кроссоверы Hyundai Tucson 2022 года продаются в России. Об этом узнали эксперты в ходе мониторинга объявлений на популярных классифайдах.

Hyundai Tucson

Продавец предлагает несколько штук новых Hyundai Tucson 2022, стоимость которых составляет 4,557 млн рублей и 4,732 млн рублей за комплектации Family Plus и Lifestyle + Smart Sense соответственно.

Интерьер Hyundai Tucson

В объявлении сказано, что цена указана с учетом установленного дополнительного оборудования. При условии оформления автокредита и программы трейд-ин покупателю еще предоставят скидку до 300 тыс. рублей.

Hyundai Tucson оснащены дизельным мотором объемом 2,0 л мощностью 186 л.с., в паре с ним работает 8-ступенчатая АКП, привод – полный. О гарантии в объявлении нет информации.

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Источник: tarantas.news