Первое в истории бренда спортивное авто ценой в сотни млн долларов спасли от пожара

Американец спас коллекцию редких машин от огня, отогнав на парковку Макдоналдса

Непрекращающиеся в американском Лос-Анджелесе и его окрестностях пожары наносят ущерб жителям США, у которых горят не только дома, но и дорогостоящие машины. Один из местных коллекционеров спас редкие машины, перегнав их на парковку у одного из ресторанов сети быстрого питания McDonald’s.

Ferrari F430

В соцсеть было выложено видео (недоступно на текущий момент), на скриншотах с которого можно увидеть редчайшие Mercedes-Benz 190SL и 300SL Gullwing, Ferrari F430 и Ford Mustang.

Mercedes-Benz 300SL Gullwing

Некоторые люди пишут, что оставлять суперкары и классические автомобили на открытой парковке неосмотрительно. Другие удивляются тому, что такие дорогие машины не украли. Примечательно, что через пару дней все машины исчезли с парковки. Очевидно, что их владелец нашел способ перегнать свою коллекцию в более безопасное место.

Mercedes-Benz 190SL

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Источник: thedrive.com