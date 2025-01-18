Как «подснежникам» сэкономить на обслуживании авто — советы эксперта

Тимашов: Зимой не превращайте авто в сугроб и прокатывайте хотя бы на 1 метр

Не секрет, что существует категория водителей, которые, имея автомобиль, ездят на нем крайне редко, чаще по выходным от города на дачу или летом на отдых.

А то и вовсе ставят на прикол возле дома на всю зиму, предпочитая садиться за руль в более комфортное время года.

Чаще всего к этой категории относятся возрастные водители, а, как известно, это люди бережливые, у которых на счету каждая копейка.

Можно ли им сэкономить на обслуживании автомобиля при условии, что транспортное средство должно быть на ходу и безопасным как для самого водителя, так и для окружающих?

Мнение эксперта

Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию «АВТОДОМ Алтуфьево»:

– Большинство регламентов обслуживания автомобиля имеют предписания по пробегу и годам эксплуатации в зависимости, что наступит ранее.

На мой взгляд, здесь можно применить разумный маневр для экономии. Например: свечи зажигания, фильтр салона, воздушный ДВС, топливный имеют регламент замены 30 000 км или каждое второе ТО. Если автомобиль прошел немного, а свечи хорошие, то их можно оставить.

К сожалению, этот принцип не подходит для полного перечня регламентных работ, т.к. масло в ДВС и АКП исчерпывает ресурс вне зависимости от пробега, то же самое можно сказать про тормозную жидкость.

Перечислю легко реализуемые советы, благодаря которым можно продлить срок службы автомобиля:

Первый – это хранение. Как минимум не стоит превращать автомобиль в сугроб, по возможности очищать снег, прокатывать авто на 0,5-1 метр, чтобы шины не потеряли форму.

Проверять уровень заряда АКБ и уровень давления в шинах, чтобы не испортить покрышки.

Если речь идет о хранении в теплое время года, не стоит парковать автомобилей под деревьями, т.к. это может негативно повлиять на лакокрасочное покрытие.

Можно установить панель от выгорания салона.

Второй: при небольших пробегах необходимо обслуживать малоподвижные соединения, т.к. редкая эксплуатация ведет к их закисанию.

Например, тормозные механизмы. Чистка поверхности суппортов и смазка направляющих помогут сохранить механизмы в рабочем состоянии, увеличить срок эксплуатации дисков и колодок.