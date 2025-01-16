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В продаже появился новый семиместный «кореец» и уже стал хитом

В Южной Корее официально представили новый кроссовер Hyundai Palisade

В Южной Корее прошла премьера кроссовера Hyundai Palisade, начались розничные продажи автомобиля. Опубликованы промо-ролики и изображения реальных машин.

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Hyundai Palisade 2025
Hyundai Palisade 2025

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У автомобиля 2,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 281 л.с., альтернатива – гибридная силовая установка на базе 2,5-литрового мотора мощностью 334 л.с. Гибрид оснащается тяговой батареей емкостью 65 кВтч. Запас хода составляет более 1000 км.

Размеры нового Palisade 5060×1980×1805 мм при колесной базе 2970 мм (против 2900 мм у предшественника). Предусмотрен как 7-, так и 9-местный варианты кроссовера.

Hyundai Palisade 2025
Hyundai Palisade 2025

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На старте продаж для покупки доступен автомобиль с бензиновым мотором, продажи гибрида начнутся во втором квартале текущего года. Бензиновый вариант стоит от 30 до 39 тыс. долларов, гибрид стоит от 34 до 43,4 тыс. Известно, что за сутки было оформлено 33 тыс. заявок на покупку машины, то есть автомобиль уже стал хитом продаж.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: Hyundai

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Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 29348
16.01.2025 
Фото:Hyundai
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