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На чем ездят сами китайцы: самые популярные марки в КНР

Опубликован топ-10 самых популярных брендов автомобилей в Китае в 2024 году

Названы самые популярные марки машин в Китае в 2024 году. Выяснилось, что китайцы предпочитают такие бренды, как BYD, Volkswagen и Toyota.

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У BYD самая большая доля рынка, она составляет 15,34%. Компания в прошлом году продала в КНР 3 524 482 машин. Volkswagen в 2024 году продал в КНР 2 072 259 автомобилей, что обеспечило ему долю рынка 9,02%. Toyota продала 1 568 117 авто, ее доля рынка составила 6,82%.

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Марка Geely занимает четвертое место: компания продала в прошлом году на домашнем рынке 987 464 авто (4,3% рынка). Далее следует марка Wuling (920 728 проданных авто и 4,01% рынка).

Во вторую пятерку попали бренды Honda (881 347 проданных машин), Changan (800 630 штук), Chery (708 647 штук), Tesla (657 102 единиц) и BMW (607 820 штук).

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: «Китайские автомобили»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4802
16.01.2025 
Фото:Depositphotos
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