На чем ездят сами китайцы: самые популярные марки в КНР
Названы самые популярные марки машин в Китае в 2024 году. Выяснилось, что китайцы предпочитают такие бренды, как BYD, Volkswagen и Toyota.
У BYD самая большая доля рынка, она составляет 15,34%. Компания в прошлом году продала в КНР 3 524 482 машин. Volkswagen в 2024 году продал в КНР 2 072 259 автомобилей, что обеспечило ему долю рынка 9,02%. Toyota продала 1 568 117 авто, ее доля рынка составила 6,82%.
Марка Geely занимает четвертое место: компания продала в прошлом году на домашнем рынке 987 464 авто (4,3% рынка). Далее следует марка Wuling (920 728 проданных авто и 4,01% рынка).
Во вторую пятерку попали бренды Honda (881 347 проданных машин), Changan (800 630 штук), Chery (708 647 штук), Tesla (657 102 единиц) и BMW (607 820 штук).
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Источник: «Китайские автомобили»