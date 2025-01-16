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Эксперты высказались о цене первого летающего автомобиля в России

Эксперты и депутаты ГД оценили первый российский летающий автомобиль

Эксперты и депутаты Госдумы РФ оценили первый российский летающий автомобиль ИФ-9, проект которого представило московское бюро «Филатов». Эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов высказал мнение, что был презентован не летающий автомобиль, а «коптерная система».

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«От того, что мы соединим эти две ипостаси, это не будет летающий автомобиль. <...> Это будет автомобиль, когда он на дороге, и летающее средство передвижения – вне дороги», – заявил он.
ИФ-9
ИФ-9

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Эксперт прибавил, что новинка будет дорогостоящей и купить ее смогут себе позволить граждане, которым «по карману... держать вертолет отдельно».

Замглавы комитета ГД по промышленности и торговле Геннадий Скляр охарактеризовал саму идею с ИФ-9 как «правильную». По его словам, законы «должны создавать условия для развития» подобных технологий.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: RTVI

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Ушакова Ирина
Фото:КБ «Филатов»
Количество просмотров 164
16.01.2025 
Фото:КБ «Филатов»
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