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Названы действенные способы борьбы с запотеванием стекол в автомобиле

Эксперт Хайцеэр раскрыл методы борьбы с зимним запотеванием стекол в машинах

С запотеванием окон в автомобиле поможет справиться замена салонного фильтра, если он загрязнен, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Старый фильтр может плохо очищать воздух, из-за чего на окнах будет оседать грязь, которая притягивает влагу. Также специалист порекомендовал регулярно очищать стекла изнутри.

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Причиной появления конденсата на стеклах является избыточная влажность. Чтобы ее уменьшить в салоне, Хайцеэр посоветовал не открывать окна, а включать печку или кондиционер, или и то, и другое одновременно. Если в автомобиле есть обогрев лобового и заднего стекол, его также нужно включать, посоветовал специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: Москва 24

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 254
19.01.2025 
Фото:Depositphotos
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