Беспилотники начнут ездить еще по двум дорогам России

Движение беспилотных грузовиков запустят на ЦКАД и М-12 «Восток»

Помимо федеральной трассы М-11 «Нева», движение беспилотников в ближайшее время начнется еще на двух российских автотрассах. Как сообщает источник, в 2025 году беспилотные грузовики начнут курсировать по Центральной кольцевой автодороге вокруг Москвы (А-113 ЦКАД) и по федеральной трассе М-12 «Восток».

В декабре 2024 года «За рулем», со ссылкой на компанию Navio (прежнее название – SberAutoTech), которая разрабатывает платформу для беспилотных автомобилей, писал, что у трасс М-12 «Восток» и А-113 ЦКАД, а также у М-4 «Дон» есть технологическая готовность к старту проездов автономных грузовиков.

Это значит, что на указанных трассах можно проводить статистически значимые испытания. Проще говоря – накатывать километраж по виртуальной высокоточной карте на грузовиках КАМАЗ Маяк. В прошлом году на М-12 даже успели завершить один из этапов испытаний: тестовый груз в автономном режиме был перевезен по маршруту Москва — Казань — Москва.

Напомним, грузовики КАМАЗ Маяк построены на базе тягачей нового поколения К5 и являются своего рода переходным звеном к поколению К6. Изначально операторы, контролирующие работу систем беспилотника, сидели на водительском месте, но в сентябре 2024 года пересели на место пассажира. В перспективе человека в кабине не будет вовсе.

Первой трассой, где в рамках федерального проекта «Беспилотные логистические коридоры» (БЛК) запустилась эксплуатация беспилотных грузовиков, в июле 2023 года стала М-11 «Нева». По данным Navio, на декабрь 2024 года к эксплуатации по этой дороге допущено уже 35 автономных машин (по другим данным – курсирует не более 18). Общий их пробег составляет более 1,8 млн километров, доставлено более 40 тысяч тонн грузов.

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Источник: Грузовики и вообще