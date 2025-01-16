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В РФ по параимпорту завезли японские кроссоверы дешевле «китайцев»

В России появились новые Toyota Yaris Cross стоимостью от 1,9 млн рублей

Стартовали продажи нового субкомпактного кроссовера Toyota Yaris Cross, который доступен на маркетплейсах по цене от 1,9 млн рублей. Машины можно приобрести как под заказ, так и из наличия.

Это новая модель, представленная на европейском и японском рынках.

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Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross

В сравнении с конкурентами, такими как китайский Geely Coolray (от 2,8 млн рублей) и Chery Tiggo 4 (от 2,38 млн рублей), Toyota Yaris Cross выглядит более доступным вариантом.

Москвич 3 московской сборки также стоит 1,9 млн рублей, но с таким ценником можно приобрести только автомобили в базовой комплектации.

Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross

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Минимальная цена Toyota Yaris Cross составляет 1,9 млн рублей, но это относится к моделям 2023 года, доступным только под заказ до Владивостока. Машины в наличии стоят от 2,28 млн рублей, но в этом случае они будут 2020 года выпуска в топовой комплектации и с богатым списком оборудования.

Все модели Toyota Yaris Cross имеют схожие технические характеристики. Они оснащены 1,5-литровым двигателем мощностью 120 л.с., работающим в сочетании с вариатором и передним приводом. Такой комплект обеспечивает хорошую экономичность и комфорт на дороге.

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Toyota Yaris Cross построен на платформе TNGA-B, которая также используется для хэтчбека Toyota Yaris.

Размеры кроссовера — 4180 мм в длину, 1765 мм в ширину и 1565 мм в высоту, с колесной базой 2560 мм, что позволяет ему быть немного просторнее аналогов.

Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 2164
16.01.2025 
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