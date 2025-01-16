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Красный дракон в центре Европы: Китай намерен купить заводы старейшего автобренда

Reuters: Китай проявляет интерес к покупке заводов Volkswagen в Германии

Китайские автопроизводители и чиновники анализируют ситуацию с заводами Volkswagen в Германии с целью их приобретения. Об этом пишут зарубежные СМИ со ссылкой на источник, знакомый с позицией правительства Китая.

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Источник утверждает, что приобретение такого актива позволит китайскому автопрому усилить позиции на авторынке Европы. К тому же брендам КНР не придется платить пошлины ЕС на электромобили. Для европейских производителей в этом случае возникнет угроза дополнительной конкуренции.

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Продажа немецких заводов китайцам ударит по Volkswagen в политическом плане, так как бренд считался одним из символов промышленного могущества Германии.

Напомним, Volkswagen на фоне падения продаж и растущей конкуренции со стороны китайских компаний намерен оптимизировать расходы и в 2025 году закроет завод в Дрездене (340 сотрудников), а в 2027 году – предприятие в Оснабрюке (2,3 тыс. сотрудников).

Источник: reuters.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 79
16.01.2025 
Фото:Unsplash
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