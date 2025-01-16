Китайский кроссовер продемонстрировал высочайшие показатели безопасности

Кроссовер Zeekr признан самым безопасным электрокаром Европы по версии Euro NCAP

Китайский кроссовер Zeekr обошел всех конкурентов в категории электрических автомобилей по итогам краш-тестов. Эксперты компании Euro NCAP подвели итоги 2024 года и составили рейтинг самых безопасных машин в Европе.

Zeekr X по итогам краш-тестов обошел такие модели, как Deepal S07, Porsche Macan EV, Cupra Tavascan, MG HS, Toyota C-HR, Volvo EX30 и Xpeng G6. Кроме того, Zeekr X лидирует в рейтинге сегмента малых кроссоверов.

Краш-тест Zeekr X

Первым в истории организации полностью электрическим пикапом, успешно прошедшим тесты Euro NCAP, стал Maxus eTerron 9. А самым безопасным в сегменте больших кроссоверов признали Mazda CX-80. Skoda Superb и VW Passat названы лучшими в категории «большое семейное авто».

Несмотря на высокие показатели китайского электрокара, лучшим автомобилем 2024 года стал Mercedes-Benz E-Class. Отмечается, что последняя версия этого немецкого седана представительского класса получила наивысший общий балл во всех четырех категориях безопасности Euro NCAP.

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Источник: carscoops.com